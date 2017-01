Schnee und Kälte machen Probleme

Drei schwere Erdbeben binnen einer Stunde haben am Mittwoch erneut Mittelitalien erschüttert. Die Erdstöße trafen die gleiche Region, die schon im Sommer von schweren Erdstößen getroffen worden war. Bisher wurden nur Sachschäden gemeldet. Die Bevölkerung sei in Panik. Zudem machen Schnee und Eiseskälte den Menschen in der Gegend zu schaffen. Die Wetterbedingungen erschwerten laut Zivilschutz die anlaufenden Hilfen.

Lesen Sie mehr …