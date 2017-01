Fußball: Verkehrte Welt in türkischer Liga

Letztes Jahr eroberte Leicester als krasser Außenseiter den Titel in der englischen Premier League, in Deutschland hat sich heuer zur Halbzeit RB Leipzig als erster Verfolger von Bayern München etabliert. Und auch in der Türkei bietet sich ein anderes Bild als gewohnt. Denn nicht Besiktas, Fenerbahce oder Galatasaray, die normalerweise den Titel unter sich ausmachen, führt die Spitze an, sondern Lokalrivale Basaksehir. Der Club hat zwar wenige Zuschauer, dafür aber einen mächtigen Fan.

