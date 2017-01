Rolls-Royce zahlt 767 Mio. Euro: Bestechungsaffäre beigelegt

Zur Beilegung einer Bestechungs- und Korruptionsaffäre in mehreren Ländern hat sich der britische Motorenhersteller Rolls-Royce zu einer Zahlung von 671 Millionen Pfund (767 Mio. Euro) bereiterklärt.

Ein britischer Richter segnete den Vergleich ab. Von der Summe gehen knapp 500 Millionen Pfund an Großbritannien, der Rest an Behörden in den USA und Brasilien.

Rolls-Royce war vorgeworfen worden, über Mittelsmänner in China und Indonesien Schmiergelder gezahlt zu haben. Die bereits vor fünf Jahren eingeleitete Untersuchung habe „schwerste Rechtsverstöße“ enthüllt, teilte das Londoner Gericht mit. Unternehmenschef Warren East entschuldigte sich für das Vorgehen.

Rolls-Royce baut Motoren für Maschinen zu Wasser, zu Lande und in der Luft, sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Der Motorenhersteller steht in keiner Verbindung zur gleichnamigen Automarke des BMW-Konzerns.