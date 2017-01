Wien bewirbt sich als Sitz für EU-Arzneimittelagentur

Im Zuge des „Brexit“ muss die in London ansässige European Medicines Agency (EMA) mittelfristig übersiedeln. Eine breite Allianz heimischer Player will in Brüssel dafür lobbyieren, die EU-Agentur, die für Zulassungen und die Überwachung von Arzneimitteln zuständig ist, nach Wien zu holen. Nach Bundesregierungsvertretern betonten heute auch die Sozialpartner die Vorteile, die ein Umzug nach Wien brächte.

