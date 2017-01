Aufregung um geplante Moschee in Villa in Florenz

In Florenz sorgen Pläne der islamischen Gemeinschaft zur Errichtung einer Moschee in einem historischen Palazzo im Herzen der Stadt für Aufregung. Der Imam von Florenz und Präsident der Union der islamischen Gemeinschaften in Italien, Izzedin Elzir, will die historische Villa Basilewsky erwerben und in eine Moschee umwandeln. Die ausländerfeindliche Oppositionspartei Lega Nord rief den Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, auf, die Pläne des Imams zu stoppen.

