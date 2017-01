Der ewige Außenminister

Russland hat unter der autoritären Führung von Präsident Wladimir Putin an Gewicht gewonnen - und setzt dabei auf eine Außenpolitik mit militärischen Mitteln wie zu Zeiten der Sowjetunion. In den kommenden Monaten und Jahren könnte Moskau von einer besonderen Konstellation noch zusätzlich profitieren: Von den USA bis Großbritannien sind im Westen vielfach neue oder unerfahrene Außenminister am Werk - während Russland mit Außenminister Sergej Lawrow einen erfahrenen, trickreichen „alten Hasen“ hat.

