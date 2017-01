Paradigmenwechsel in der Außenpolitik

Es waren zwei historische und schillernde Amtszeiten, in denen Barack Obama als erster schwarzer Präsident die USA geführt hat. Doch was nach rhetorischen Glanzleistungen und großen Versprechungen als politisches Vermächtnis überbleibt, sieht aus heutiger Sicht sehr durchwachsen aus. Die Rolle der USA als „Weltpolizist“ legte Obama ad acta - um den Preis, dass sein Land seine geopolitische Vormachtstellung schwächte und dennoch in etliche Konflikte involviert blieb. Und es bleibt die Frage, wie viele seiner Errungenschaften die kommenden Monate unter Präsident Donald Trump überleben werden.

