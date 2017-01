Jugendlicher eröffnet Feuer in mexikanischer Schule

In einer Schule in der Stadt Monterrey im Norden von Mexiko hat ein 15-jähriger Schüler das Feuer eröffnet und drei Mitschüler sowie eine Lehrerin verletzt. Diese Opfer seien „extrem schwer verletzt“, hätten aber überlebt, hieß es von den Behörden, die zunächst von Toten gesprochen hatten.

Auch der Täter habe eine Schussverletzung erlitten, sagte der Stabschef der Regierung des Bundesstaates Nuevo Leon, Florentino Gonzalez, heute im Radiosender Formula. Er habe vergeblich versucht, sich selbst zu töten.

Zu den Beweggründen des Täters wurde zunächst nichts bekannt. In Mexiko kommen Gewaltverbrechen mit Waffen häufig vor; solche Bluttaten an Schulen sind aber vergleichsweise selten. „Das ist eine beispiellose Situation, so etwas hat es noch nicht gegeben“, sagte Aldo Fasci von den Sicherheitsbehörden.