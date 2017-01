D: Imame sollen Gülen-Anhänger ausgeforscht haben

Der deutsche Generalbundesanwalt hat in der Ditib-Affäre Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen. Das berichtete der religionspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Volker Beck, am Rande einer Sitzung des Bundestagsinnenausschusses. Die türkische Religionsbehörde Diyanet wies eine Bespitzelung von Gülen-Anhängern in Deutschland in ihrem Auftrag heute entschieden zurück.

