Obama verabschiedet sich bei Medienvertretern

US-Präsident Barack Obama hat sich an seinem drittletzten Amtstag zum letzten Mal den Fragen der Medienvertreter gestellt. In seiner letzten Pressekonferenz nahm er zu Russland und seiner Manning-Begnadigung Stellung. Und hatte auch Ratschläge für seinen Nachfolger Donald Trump parat.

Klar sprach sich Obama gegen eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland aus. Dafür sehe er die Bedingungen etwa in der Ukraine nicht erfüllt. Mit der Rückkehr Wladimir Putins ins Amt des russischen Präsidenten sei eine auch rhetorische Eskalation im gegenseitigen Verhältnis verbunden gewesen, sagte Obama. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland liege gleichwohl im Interesse der Vereinigten Staaten und der internationalen Gemeinschaft, sagte Obama.

Manning-Urteil „nicht verhältnismäßig“

Die Begnadigung der WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning verteidigte Obama erneut. Das ursprüngliche Strafmaß von 35 Jahren Haft sei im Vergleich zu anderen Urteilen gegen Whistleblower nicht verhältnismäßig gewesen, sagte Obama. „Ich bin guten Mutes, dass der Gerechtigkeit genüge getan ist und trotzdem ein Zeichen gesetzt wurde.“

Trump kann Job „nicht alleine machen“

Trump empfahl Obama, nicht alleine regieren zu wollen. „Dieser Job hat eine solches Ausmaß, den kann man nicht alleine machen“, so Obama. „Das ist der beste Rat, den ich ihm vermutlich geben kann“, sagte er. Die Kunst sei es, die richtigen Leute zusammenzustellen, die einem die besten Informationen weiterreichten. Problematisch sei es, wenn der Zeitpunkt komme, an dem man sich isoliert fühle oder die Mitarbeiter nur noch das weitergäben, was man hören wolle. „Dann beginnt man, Fehler zu machen.“

„Ich will schreiben“

Er selbst wolle jetzt die acht Jahre Präsidentschaft zunächst einmal verdauen. „Ich will schreiben“, sagte Obama. Außerdem wolle er Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Einmischen in die aktuelle Politik werde er sich nur, wenn er den Eindruck gewinne, dass fundamentale Werte der Vereinigten Staaten verletzt würden, etwa beim Umgang mit Rassenfragen oder beim Umgang mit Zuwandererkindern.