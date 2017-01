Kern mahnt in Davos „Solidarität“ ein

„Wir haben klargestellt, dass es uns nicht darum geht, uns vor ausländischen Arbeitskräften abzuschotten - wir hätten nur gern, dass wir Solidarität in Europa nicht als Einbahnstraße definieren.“ Bundeskanzler Christian Kern hat auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos unter anderem seine jüngsten Vorschläge für eine sektorale Beschränkung des Arbeitsmarktes vorgestellt.

Keine Abschottung

Kern verwies gegenüber der APA darauf, dass sowohl die Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump als auch die Rede der britischen Premierministerin Teresa May „in dieses Bild einzahlen, dass wir aus einer Phase, in der freier Handel und offene Grenzen en vogue waren, jetzt zunehmend in eine Situation kommen, in der Abschottung eine Rolle spielt“.

Kern legt Wert darauf, dass die in seinem Grundsatzpapier „Plan A“ angeregte „Arbeitsmarktprüfung“ in Branchen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit - die bedeuten würde, dass ein Job nur an neu Zuziehende gehen kann, wenn sich dafür kein geeigneter Inländer findet - mit einer solchen Abschottung nichts zu tun hat.

„Nicht gut beraten, Briten zu bedrohen“

Mays Rede zum „Brexit“ war für Kern „primär an das britische Publikum gerichtet“, gingen doch 44 Prozent der britischen Exporte in die EU und umgekehrt nur acht Prozent aus der EU nach Großbritannien. „Das heißt, wir sind nicht gut beraten, die Briten zu bedrohen - aber umgekehrt macht das wohl auch keinen Sinn“, betonte der Kanzler. „Weil realistisch wird man eine Einigung finden müssen, um nicht eine Lose-lose-Situation zu produzieren. Bei Tageslicht betrachtet, wird man, wenn die ersten Verhandlungsrunden stattgefunden haben, relativ rasch zur Kenntnis nehmen, dass es für beide Seiten etwas zu verlieren gibt.“