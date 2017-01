Bundesliga: Katzian „brennt“ auf Titel mit Austria

Wolfgang Katzian ist gestern bei der ordentlichen Generalversammlung der Wiener Austria mit einer klaren Mehrheit als Clubpräsident wiedergewählt worden. „Ich brenne darauf, alles umzusetzen, was wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen haben“, so der 60-jährige Gewerkschaftsboss, der seit zehn Jahren die Geschicke der Violetten lenkt. Worum es sich dabei in erster Linie handelt, stellte Katzian ebenfalls klar, nämlich weitere Titel.

Mehr dazu in sport.ORF.at