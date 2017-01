Russland und Türkei als neue Allianz gegen IS

Erstmals haben Russland und die Türkei nach Angaben Moskaus gemeinsam Luftangriffe im Syrien-Krieg geflogen. An dem Einsatz bei der Ortschaft al-Bab in der Provinz Aleppo beteiligten sich neun russische und acht türkische Kampfflugzeuge, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Noch vor zwei Jahren stürzte der Abschuss eines russischen Kampfjets die beiden Länder in eine tiefe Krise.

Mehr dazu in 36 Ziele nahe Aleppo bombardiert