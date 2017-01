Viele Tote nach Lawine in Italien befürchtet

Nachdem eine Lawine in Italien ein Hotel mit 27 Personen getroffen hat, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Die Lawine ging in Farindola im Gran-Sasso-Massiv in den Abruzzen nieder. Mehrere Personen seien verletzt, sagte der Präsident der Provinz Pescara, wo das Hotel Rigopiano steht.

Zwei Menschen konnten lebend geborgen werden. Dabei handelt es sich um jene Personen, die per SMS um Hilfe riefen. Die Lawine sei von einem Erdbeben ausgelöst worden, das die Gegend gestern erschüttert hatte. Das Hotel sei schwer beschädigt. Darin befanden sich 22 Gäste und fünf Mitglieder des Personals.

Die Gefahr weiterer Lawinen sei groß. Die Rettungsmannschaften konnten sich nur mit Skiern dem Hotel nähern. Ihre Arbeit wurde durch einen Schneesturm erschwert. Die Gegend wird schon seit Tagen von heftigen Schneefällen heimgesucht.