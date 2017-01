Löhne für Sozialberufe steigen um 1,3 Prozent

Die Löhne und Gehälter im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich werden per 1. Februar um 1,3 Prozent erhöht. Die entsprechenden Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialwirtschaft Österreich (vormals BAGS) konnten heute in den frühen Morgenstunden erfolgreich abgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaft.

Konkret werden alle Kollektivvertragslöhne und -gehälter, die Ist-Löhne und -Gehälter sowie alle Zulagen und die Lehrlingsentschädigungen um 1,3 Prozent angehoben. Die alten Lohn- und Gehaltstabellen werden ebenfalls um 1,3 Prozent erhöht - maximal jedoch um 56,10 Euro, gaben die Gewerkschaften vida und GPA-djp bekannt.

Im April werden weitere Verhandlungen zum Thema Arbeitszeit starten; Ziel ist, die 35-Stunden-Woche im Kollektivvertrag zu verankern. Bereits im März beginnen die Verhandlungen zur Abgeltung von Kompetenzerweiterungen.