Paul McCartney klagt Sony wegen Songrechten

Ex-Beatle Paul McCartney hat in New York Klage gegen den Musikverlag Sony/ATV eingereicht. Er versucht, die Rechte an 267 Songs zurückzubekommen, die er und John Lennon zwischen 1962 und 1971 geschrieben haben. Dazu gehören etwa „Let It Be“, „Across the Universe“ und „Love Me Do“.

McCartney hatte Rechte vor Jahrzehnten an verschiedene Verlage verkauft. Michael Jackson erwarb diese in der Folge. Nach Jacksons Tod verkauften die Erben die Anteile für 750 Millionen Dollar an Sony.

Seit 2008 informierte McCartney den Konzern wiederholt darüber, die Rechte zurückfordern zu wollen. Rechtlich wird das nun unter dem US Copyright Act möglich, etwa für den Hit „Love Me Do“ im Oktober 2018.