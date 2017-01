Ski alpin: Prognose lässt Kitzbühel jubeln

Nach den Rennverkürzungen der vergangenen Jahre dürfen sich die Rennfahrer und Fans in Kitzbühel endlich wieder auf eine Abfahrt auf der Originalstreif freuen. Laut ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak ist ab heute mit Kaiserwetter zu rechnen. „Es hat in den letzten Wochen genug geschneit, die Pisten sind perfekt vorbereitet, und das Wetter spielt diesmal wirklich auf traumhafte Weise mit“, so Wadsak. Der letzte ÖSV-Gewinner auf der spektakulären Originalstreif war übrigens Stephan Eberharter 2004.

