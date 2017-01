Bedeutender Wikinger-Fund in Schweden

Archäologen aus Stockholm und Schleswig haben in Schweden den Sitz eines Wikinger-Herrschers entdeckt und möglicherweise auch die erste Kirche Nordeuropas. „Wenn dort die erste Kirche in Skandinavien liegt, hat das große Auswirkungen für den frühen Prozess der Christianisierung, auf das Verhältnis von Christlichem und Heidnischem“, sagte Archäologe Sven Kalmring heute.

Der Wissenschaftler vom Schleswiger Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) und seine schwedischen Kollegen Johan Runer und Andreas Viberg hatten 2016 in Birka nahe Stockholm mittels Geophysik die Reste der rund 40 Meter langen Halle entdeckt. Sie sind überzeugt: Dort muss Präfekt Herigar regiert haben.

„Eine Kapelle“ gebaut

Schriftlichen Quellen zufolge war er einer der Ersten, die Ansgar, der Hamburger Missionar des Nordens, um 830 taufte. „Nur wenig später“, so hielt es Ansgars Nachfolger Rimbert fest, baute Herigar dort „eine Kapelle und bewährte sich fromm im Dienste Gottes“. All das, vor allem aber das von den Forschern entdeckte, an die schiffsförmige Halle grenzende Heiligtum wollen sie nun rasch ausgraben. „Wir wissen jetzt wo“, sagte Kalmring. Womöglich sei eine heidnische Kultstätte später zur Kirche umgewidmet worden.

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Siedlung Birka ist älter als gedacht. Bereits in der Merowinger- und Vendelzeit (650 bis 750 nach Christus) sei das Gelände um den Kreuzhafen - später getrennt von einem Stadtwall - besiedelt gewesen, so die Forscher weiter. Birka gehört neben Ribe in Dänemark, Kaupang in Norwegen und Haithabu in Schleswig-Holstein zu den ersten bedeutenden Stadtexperimenten der Wikinger.