Großbrand zerstört historischen Markt in Jakarta

Ein Großbrand hat eine historische Markthalle in Jakarta zerstört. Das Feuer brach heute in der Früh in der während der holländischen Kolonialzeit erbauten Pasar-Senen-Markthalle im Zentrum der indonesischen Hauptstadt aus und breitete sich rasch über mehrere Stockwerke aus. Hunderte Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Eine riesige Rauchwolke stand über der Stadt.

APA/AFP/Bay Ismoyo

Trotz des Feuers versuchten Geschäftsbesitzer, in das Gebäude zu gelangen, um ihre Ware zu retten. Im Pasar Senen - zu Deutsch „Montagsmarkt“ - sind zahlreiche Geschäfte untergebracht, die alles von Textilien bis zu Lebensmitteln verkaufen. In der Vergangenheit hatte es in der Markthalle bereits mehrfach gebrannt.