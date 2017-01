Zahl der Asylentscheidungen stieg stark

Die Zahl der Entscheidungen im Asylverfahren ist im Vorjahr stark gestiegen, und zwar auf 57.439 in der Erstinstanz. Das eilte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl heute in einer Bilanz mit. In 48 Prozent der Fälle gab es positive Entscheidungen, also entweder Asyl oder subsidiären Schutz.

Besonders gute Chancen hatten Flüchtlinge aus Syrien, die zu 89 Prozent positiv beschieden wurden. Auch bei Bürgern Somalias gab es noch mehrheitlich (57 Prozent) schutzgewährende Entscheidungen. Die Verfahrensdauer lag durchschnittlich bei neun Monaten. Heuer will man acht Monate erreichen und Mitte 2018 auf drei Monaten sein.

Stärkste Nation bei den Anträgen waren Afghanen mit gesamt 11.742. Dahinter folgten Syrer mit 8.845 und Iraker mit 2.837.