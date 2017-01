Auf Gleis gestoßen? Mädchen gestand Lüge

Ein Mädchen, das am Montag behauptet hatte, von einer Frau in Wien auf die Gleise einer S-Bahn-Station gestoßen worden zu sein, hat nun in einer weiteren Einvernahme ihre Lüge gestanden. Sie wurde von der Polizei angezeigt.

