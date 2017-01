Aber im Ausland

Wenige Stunden vor Ablauf eines Ultimatums spitzt sich der Machtkampf um das Präsidentenamt in Gambia zu: Der bei der Wahl siegreiche Oppositionskandidat Adama Barrow, der sich vor Tagen ins Nachbarland Senegal zurückzog, will sich nun in der dortigen Botschaft angeloben lassen. Der abgewählte Machthaber Yahya Jammeh hält unterdessen trotz Ablaufs seiner Amtszeit an seiner Macht fest. Ab Mitternacht droht eine Militärintervention der Nachbarstaaten.

