Erste Todesopfer geborgen

Nach dem Lawinenunglück im italienischen Gran-Sasso-Massiv in den Abruzzen sind die ersten Todesopfer aus einem unter Schneemassen begrabenen Hotel geborgen worden. Insgesamt sollen sich bis zu 34 Personen in dem Viersternhotel Rigopiano aufgehalten haben. Die Hotelgäste warteten zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar in der Lobby auf ihre Abreise - die sich wegen des Wartens auf einen Schneepflug immer wieder verzögerte.

