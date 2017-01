Kopftuch und Schulkreuz: Experten mahnen zu Seriosität

Für mehr Sachlichkeit plädieren Juristen und Religionswissenschaftler in der aktuellen Debatte über Kopftuch und andere religiöse Symbole im öffentlichen Dienst. Eine differenzierte Betrachtung der viele Aspekte umfassenden Thematik sei „unerlässlich“, so die Wiener Religionsrechtler Brigitte Schinkele und Richard Potz in einem Beitrag für die neue Ausgabe der Wochenzeitung „Die Furche“ (Donnerstag-Ausgabe).

Mehr dazu in religion.ORF.at