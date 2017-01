Australian Open: Thiem siegt gegen Lokalmatador

Dominic Thiem hat wie im letzten Jahr die dritte Runde bei den Australian Open in Melbourne erreicht. Österreichs Nummer eins setzte sich heute gegen Lokalmatador Jordan Thompson wie schon in seinem Auftaktspiel in vier Sätzen durch.

Thiems Spiel war allerdings geprägt von Höhen und Tiefen. Das ÖTV-Ass agierte gegen den im ATP-Ranking auf Platz 76 liegenden Thompson lange sehr souverän. Aufgrund vieler Eigenfehler musste Thiem auf dem Weg zu einem sicheren Sieg aber wieder Überstunden machen.

