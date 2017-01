Status-Quo-Sänger Rick Parfitt beerdigt

Der Gitarrist und Sänger Rick Parfitt von Status Quo ist heute in Großbritannien beerdigt worden. Zu der Trauerfeier in Woking kam seine Band in kompletter derzeitiger Besetzung im Tourbus angefahren, auch frühere Mitglieder nahmen Abschied von der Rocklegende. Der Musiker war zu Weihnachten im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in Spanien an den Folgen einer Infektion gestorben.

Parfitt wuchs südlich von London auf und lernte mit elf Jahren Gitarre spielen. 1967 stieg er bei Status Quo ein und trennte sich erst wenige Monate vor seinem Tod von der Band.

Der Rockstar war bekannt für seine exzessive Lebensweise. 1997 überstand er den ersten Herzinfarkt, gefolgt von Kehlkopfkrebs und zwei weiteren Herzinfarkten. Den vierten hatte er im Juni 2016 nach einem Konzert in der Türkei - für Minuten sei Parfitt „praktisch tot“ gewesen, berichtete der Bandmanager. Etwa vier Monate später gab Parfitt bekannt, dass er mit Status Quo nicht mehr auftreten werde.