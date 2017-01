Französische Armee: 77 Tote bei Selbstmordanschlag in Mali

Bei dem Selbstmordanschlag in Mali hat es nach Informationen der französischen Armee 77 Tote gegeben. Es handle sich um eine provisorische Bilanz, sagte ein Sprecher der Armee heute in Paris. Französische Armeeangehörige seien nicht betroffen. Frankreich hat in der Sahelzone rund 4.000 Soldaten im Einsatz.

Nach dem Anschlag weichen die Opferzahlen voneinander ab. Laut Regierungsangaben waren in einem Militärstützpunkt in der nördlichen Stadt Gao mindestens 60 Menschen getötet und 115 weitere teils schwer verletzt worden. Die Terrororganisation Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI), die den Anschlag für sich reklamiert hatte, sprach hingegen von 80 Toten.