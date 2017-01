Künftiger US-Präsident Trump in Washington eingetroffen

Der künftige US-Präsident Donald Trump ist in der Hauptstadt Washington eingetroffen. An Bord einer Militärmaschine, die in New York gestartet war, landete er auf einem Militärstützpunkt außerhalb Washingtons.

Das Flugzeug verließ als erster Trumps zehn Jahre alter Sohn Barron. Es folgten weitere Familienmitglieder, darunter die Söhne Eric und Donald Jr. sowie Tochter Ivanka.

Mittagessen in eigenem Hotel

Trump stieg mit seiner Frau Melania als letzter die Gangway hinab. Mit einem Autokonvoi begab sich die Familie in das von Trumps Unternehmensgruppe betriebene Hotel in der Innenstadt, wo ein Mittagessen anstand.

Anschließend wollte der künftige Präsident in Gedenken an gefallene US-Soldaten einen Kranz auf dem Militärfriedhof Arlington niederlegen und später an einem Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses teilnehmen.

Historisch niedrige Zustimmungswerte

Trump und und sein Vizepräsident Mike Pence werden morgen Mittag (Ortszeit) vereidigt, direkt danach hält der Nachfolger von Barack Obama seine Antrittsrede. Trump tritt sein Amt mit historisch niedrigen Zustimmungswerten in der Bevölkerung an. Mehrere Dutzende Abgeordnete der Demokraten haben angekündigt, die Vereidigungszeremonie vor dem Kapitol zu boykottieren. Zu einem für Samstag geplanten „Frauenmarsch“ gegen Trump in Washington werden Hunderttausende erwartet. In der US-Hauptstadt herrschen extreme Sicherheitsvorkehrungen.