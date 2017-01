Truppen des Senegal marschieren in Gambia ein

In Gambia, wo ein Machtkampf zwischen dem abgewählten und dem neuen Präsidenten tobt, sind Truppen des Nachbarlandes Senegal einmarschiert. Die Soldaten hätten heute Nachmittag die Grenze überquert, sagte Armeesprecher Abdoul Ndiaye am Abend in Dakar. Ziel des Einsatzes ist es, den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Adama Barrow zu bewegen.

Der UNO-Sicherheitsrat beschloss in New York ein Eingreifen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) in Gambia. Der Einsatz solle einen Machtwechsel mit „allen erforderlichen Maßnahmen“ ermöglichen. Alle 15 Mitglieder des UNO-Gremiums gaben grünes Licht für den vom Senegal eingebrachten Resolutionstext.

In dem Text ist die Rede davon, dass „zuerst politische Mittel“ zur Anwendung kommen sollen, um Jammeh zum Machtverzicht zu bewegen. Die UNO-Vetomacht Russland betonte, es handle sich bei der Maßnahme nicht um eine formelle Autorisierung zum Einsatz militärischer Gewalt. Nicht erwähnt ist in der Resolution etwa Kapitel 7 der UNO-Charta, der Staaten den Einsatz von Gewalt erlaubt.