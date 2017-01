Europa blickt auf Trump

Morgen ist es so weit: Donald Trump wird amerikanischer Präsident. Und viele fragen sich, was sich in den nächsten Jahren wirklich ändern wird, etwa in den Beziehungen zu Europa. Trumps letzte Aussagen haben bei so manchem europäischen Politiker Besorgnis ausgelöst und auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos hört man ähnliche Stimmen. Die ZIB2 fängt diese ein und schaltet außerdem zu den ORF-Korrespondenten in London, Brüssel und Moskau.

Oftmals Asylstatus aberkannt

Die Zahl der Entscheidungen im Asylverfahren ist im Vorjahr stark gestiegen, aber auch die Zahl jener Schutzsuchenden, denen der Asylstatus aberkannt wird.

Schön, brutal und gefährlich

Am Samstag wagen sich die Skiherren wieder auf die Streif und bei jedem Einzelnen fährt die Angst vor einem Sturz mit. Heuer wurden aus den Sturz-Erfahrungen der letzten Jahre einige Konsequenzen gezogen.

Im Luxushotel verschüttet

In Italien hat eine Lawine ein Luxushotel unter sich begraben – viele Menschen dürften dabei ums Leben gekommen sein. Die ZIB2 geht der Frage nach, warum gerade im Gran-Sasso-Massiv und anderen Gegenden die heurige Lawinensituation besonders gefährlich ist.

ZIB2 mit Lou-Lorenz Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2.

Textfassung: Zeit im Bild