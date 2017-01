Appell an gambische Soldaten

Im Machtkampf um die Präsidentschaft in Gambia haben am Donnerstagabend Truppen aus Senegal zur Unterstützung des neu gewählten und wenige Stunden zuvor vereidigten Staatschefs Adama Barrow eingegriffen. Die Soldaten drangen in Richtung der Hauptstadt Banjul vor, um den abgewählten Langzeitpräsidenten Yahya Jammeh zur Aufgabe zu zwingen. Zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat ein Eingreifen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) in Gambia abgesegnet. Der Einmarsch war erst nach dem Ablauf eines Ultimatums erwartet worden. Barrow appellierte an die gambischen Soldaten, in ihren Kasernen zu bleiben.

