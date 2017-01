Assange: Bleibe bei meinem Angebot an die USA

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat sein Angebot erneuert, nach der Freilassung seiner früheren Informantin Chelsea Manning in die USA zu reisen. „Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe“, betonte er heute auf einer Audiopressekonferenz. Der 45-Jährige befand sich in der Botschaft Ecuadors in London.

Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte kürzlich per Kurznachrichtendienst Twitter erklärt, ihr Gründer werde seiner Auslieferung in die USA zustimmen, sollte US-Präsident Barack Obama Manning begnadigen. Das geschah am vergangenen Dienstag. Das Strafmaß verkürzt sich damit von 35 auf sieben Jahre. Manning kann Mitte Mai das Gefängnis verlassen.

Seit vier Jahren in Botschaft

Bevor Manning aus der Haft komme, könne es noch „viele Diskussionen“ über seine eigene Zukunft geben, sagte Assange weiter. Auf die Frage, ob er von dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump eine andere Behandlung erwarte, antwortete er: „Das muss sich erst noch zeigen.“

Assange war vor mehr als vier Jahren in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um einer drohenden Festnahme zu entgehen. Gegen den Australier liegt ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Er befürchtete, zunächst dorthin und dann schließlich in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm eine lange Haft drohen könnte. Ecuador gewährte ihm 2012 Asyl. Der Australier lebt seitdem in der diplomatischen Vertretung.