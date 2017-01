Neuer US-Präsident Trump wird angelobt

Der künftige US-Präsident Donald Trump wird heute in Washington seinen Amtseid leisten. Zeitgleich geht die Regierungszeit von US-Präsident Barack Obama zu Ende. Die Zeremonie wird traditionell zu Mittag, pünktlich um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 MEZ), vor dem Kapitol stattfinden. Am Nachmittag ist eine Parade geplant, an deren Spitze Trump das Weiße Haus erreichen wird.

In Washington werden 900.000 Schaulustige erwartet, die dem Zeremoniell beiwohnen wollen. Allerdings haben sich auch zahlreiche Gegendemonstranten angekündigt. Polizei, Armee und Geheimdienste haben Kapitol und Weißes Haus seit Tagen hermetisch abgeriegelt. Das Ehepaar Obama wird nach der Vereidigung einer alten Tradition folgend von der Präsidentenmaschine Air Force One aus der Stadt geflogen. Die Obamas wollen Urlaub in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien machen.

Kranzniederlegung in Arlington

Trump ist heute in der Hauptstadt Washington eingetroffen. An Bord einer Militärmaschine, die in New York gestartet war, landete er mit seiner Familie auf einem Militärstützpunkt außerhalb Washingtons. Mit einem Autokonvoi begab sich die Familie in das von Trumps Unternehmensgruppe betriebene Hotel in der Innenstadt, wo ein Mittagessen anstand.

Am Nachmittag legte Trump einen Kranz auf dem Soldatenfriedhof in Arlington nieder. Bei der kurzen Zeremonie am Grabmal der Unbekannten wurde er von seiner Familie und Vizepräsident Mike Pence begleitet. Arlington spielt im nationalen Bewusstsein der USA eine große Rolle. Der Friedhof in Virginia unweit der Hauptstadt zählt rund 400.000 Grabsteine für Angehörige des Militärs.