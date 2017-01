US-Armee setzt künftig auf Pistolen von Sig Sauer

Die US-Bodentruppen ersetzen ihre italienischen Beretta-Pistolen durch Pistolen des deutsch-schweizerischen Waffenherstellers Sig Sauer. Wie die US-Armee gestern mitteilte, hat das Geschäft ein Volumen von bis zu 580 Millionen Dollar (543 Mio. Euro). Sig Sauer werde Pistolen, Zubehör und Munition liefern. Das Unternehmen hatte bei der Ausschreibung mehrere Konkurrenten ausgestochen.

Die neuen Sig-Sauer-Pistolen für die Streitkräfte basieren auf der kommerziellen Ausgabe P320. Zunächst ist nun ein Testverfahren geplant, bevor die Waffe noch in diesem Jahr schrittweise an die Soldaten ausgegeben werden soll, hieß es in der Erklärung. Die Beretta M9 wurde von den US-Bodenstreitkräften seit 1985 genutzt.