FPÖ begeht Anfang März Parteitag in Klagenfurt

Die FPÖ hält am 4. März in Klagenfurt ihren regulären Parteitag ab. Dabei stellt sich Parteichef Heinz-Christian Strache seiner Wiederwahl, auch seine Stellvertreter werden von den Delegierten (wieder)bestellt. Das in Ausarbeitung befindliche FPÖ-Wirtschafts- und -Arbeitsmarktprogramm wird dem Vernehmen nach rund um den Parteitag präsentiert.

Beim letzten Parteitag im Jahr 2013 in Graz erreichte Strache eine Zustimmung von 96,32 Prozent der Delegiertenstimmen - rund zwei Prozentpunkte mehr als 2011 (94,36 Prozent). Noch größer war die Zustimmung im Jahr 2009 mit 97,23 Prozent ausgefallen. Die Partei hält seit 2013 alle drei Jahre ihre Parteitage ab.

Blaues Regierungsprogramm

Die von FPÖ-Vize Norbert Hofer angekündigte Ausarbeitung eines blauen Regierungsprogramms sowie die Überarbeitung des „Handbuchs freiheitlicher Politik“ dürfte dem Vernehmen nach erst nach dem Parteitag im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Auch der „Kriterienkatalog“ für allfällige Koalitionen wird wohl erst im Laufe der Zeit präsentiert werden.

Hofer nannte zuletzt den Ausbau der direkten Demokratie, die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Rechnungshof und Parlament und eine Wartefrist für Zuwanderer bei Sozialleistungen als Bedingungen für eine blaue Regierungsbeteiligung.