Skandal um Beamtenkarrieren in Japan

In Japan sorgt ein Skandal um staatliche Vermittlung lukrativer Jobs für pensionierte Spitzenbeamte für Schlagzeilen. Die Regierung entließ heute Vizeerziehungsminister Kihei Maekawa, nachdem bekanntgeworden war, dass sein Ministerium einem hohen Beamten zu einem lukrativen „Pensionsjob“ an einer Tokioter Eliteuniversität verholfen haben soll.

Das Ministerium soll laut Medienberichten versucht haben, die unerlaubte staatliche Einflussnahme zu vertuschen. Der Fall zeigt, dass die traditionelle Praxis des „amakudari“ (wörtlich: „vom Himmel herabsteigen“), also das Wechseln von Beamten im höheren Staatsdienst in Privatunternehmen, trotz Reformmaßnahmen noch immer verbreitet ist. Regierungschef Shinzo Abe nahm den Skandal im Erziehungsministerium zum Anlass, alle Ministerien und Behörden überprüfen zu lassen.

Zwar gilt Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als eines der am wenigsten korrupten Länder der Erde. Umstritten ist jedoch die Praxis des „amakudari“, bei der ranghohe Spitzenbürokraten nach ihrer Pensionierung und einer gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepause von zwei Jahren einen lukrativen Job in der Privatwirtschaft erhalten. Beamtenkarrieren enden in Japan oft schon mit Anfang 50.