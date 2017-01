Wien: Purcell purzelt aus dem Rahmen

Im Bemühen um die (sehr) alte Oper hat sich das Theater an der Wien für diesen Jänner Henry Purcells „The Fairy Queen“ vorgenommen. Das Wagnis von Regisseurin Mariame Clement, dieser Dekor-Oper um Shakespeares „Sommernachtstraum“ ein paar moderne Beziehungsplots abzuringen, ging, wie die gestrige Premiere zeigte, nur zum Teil auf. Wer das Feenspiel suchte, musste bis zum Schlussbild warten, denn davor war alles Beziehungstheater im Proberaumsetting.

Purcells Musik, die ja alle Spielarten zwischen Pathos, Intimität und Geschnatter in der Musikbauform seiner Zeit auslotet, ging dabei unter in einem Setting, das ein bisschen an desinfizierten Christoph Marthaler erinnerte - und den vielen großartigen Sängern samt Arnold Schönberg Chor nicht immer die Möglichkeit zum Glänzen bot.

Monika Rittershaus

Die Psychokiste in der Feenwelt

Zweifelsohne lässt sich Purcells Werk, das als Semi-Oper ausgewiesen ist und den Musikstücken nur die Funktion von Untermalung und Echo des Dargestellten zuweist, nicht historisch akkurat auf die Bühne bringen. England hatte zu Purcells Zeit mehr als hundert Jahre Sprechtheaterkultur hinter sich. Zitierte man damals den „Sommernachtstraum“, war gewiss, dem Publikum würde auch nach der zweiten Karaffe Wein der Faden in der Feenwelt nicht verloren gehen.

Das Theater an der Wien bringt eine moderne Fassung der „Fairy Queen“, die die Macher musikalisch auch an die Pop-Musik der Gegenwart erinnert.

In Clements Version war die Umsetzung als Psychogramm mit beinahe filmischer Figurenführung und aufgeblendeten inneren Monologen zwar gut gemeint. Leider aber auch zu durchschaubar - und dramaturgisch nicht immer abendfüllend: zumindest nicht so, dass sie nach drei Stunden jenen Applaus für ihre Arbeit erhielt wie das Sängerensemble (samt Nachwuchshoffnungen) um die Lokalfavoriten Anna Prohaska und Florian Boesch.

Spät erst an diesem Abend zündeten Les Talents lyriques unter Christophe Rousset das musikalische Feuerwerk, dessen Glanz freilich mitunter an den zum Einsatz kommenden historischen Instrumenten brach. Sosehr man sich über akkurate Blasinstrumente des Barock freuen mag - die historische Aufführungspraxis hat dort ihre Grenzen, wo sie zu Manier mutiert. Und dem Original nicht immer auf eine Höhe verhilft, die neben den Puristen auch neue Schichten anspricht.

Purcells Musik mag heute durchschaubar wirken. Aber sie ist ein Lehrbuch der Formensprache seiner Zeit - und satter Ausdruck von Lebenslust und -klugheit. Kondensiert statt ausgedünnt hätte dieser Komponist einen Hauch heller strahlen können. Die Sängerinnen und Sänger wären glänzend aufgelegt gewesen. Und immerhin schlummert in Purcells „Fairy Queen“ für Wien auch ein Hauch vom Kaiserlied. (heid, ORF.at)