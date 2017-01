Lkw-Fahrer von Stromschlag getötet

Von einem Stromschlag ist gestern ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in einem Quarzwerk in St. Georgen an der Gusen (Oberösterreich) getötet worden. Der Tscheche dürfte in der Dunkelheit die Starkstromleitung übersehen haben.

