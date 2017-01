Skispringen: Nächste Chance für Schlierenzauer

Auf der zweiten Weltcup-Station nach seinem Comeback will Gregor Schlierenzauer den nächsten Schritt machen. Der 27-jährige Tiroler, der einen Start bei der in gut einem Monat beginnenden WM in Lahti als Ziel ausgegeben hat, muss in Zakopane heute die Qualifikation überstehen, um im Einzel-Bewerb am Sonntag dabei zu sein. Auch für den Team-Bewerb morgen ist der zuletzt in Wisla achtplatzierte Schlierenzauer, der in Zakopane bereits fünf Siege gefeiert hat, ein Thema, fällt Stefan Kraft doch voraussichtlich aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at