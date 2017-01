Bluttat in Böheimkirchen: Opfer noch nicht beigesetzt

Am 1. Dezember wurden in Böheimkirchen in Niederösterreich sechs Leichen gefunden. Eine Frau hatte fünf Angehörige erschossen und sich danach selbst getötet. Die Beisetzung der Toten ist noch immer nicht erfolgt.

