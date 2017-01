Über hundert neue Polizisten für Spezialeinheit Cobra

Die Spezialeinheit Cobra wird um mehr als hundert Mann verstärkt. Die Ausrüstung der Beamten wird zudem modernisiert und die Standortleitung in Wiener Neustadt in Niederösterreich verstärkt. Als Grund führt die Polizei generell erhöhte Terrorgefahr an.

