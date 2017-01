Russland will „konstruktiven Dialog mit USA“ zu Syrien

Russland sieht nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow positive Signale im Friedensprozess für das Bürgerkriegsland Syrien. Lawrow erwartet, dass die Verhandlungen nächste Woche in Kasachstan eine gute Grundlage sein würden, wie russisches Nachrichtenagenturen berichteten. Auch, so meldet RIA, sei Moskau bereit, zu einem „konstruktiven Dialog“ mit den USA zu kommen.

40 Dschihadisten bei Luftangriffen getötet

In Syrien gehen die Kämpfe inzwischen weiter. Bei Luftangriffen wurden Aktivisten zufolge mehr als 40 Dschihadisten getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien teilte mit, dass es sich um Mitglieder der Miliz Fateh al-Scham gehandelt habe.

Sie seien bei Angriffen auf ihr Lager im Westen der Provinz Aleppo tödlich getroffen worden. Die der syrischen Opposition nahestehende Organisation konnte zunächst keine Angaben dazu machen, von wem die Luftangriffe im Westen der Provinz geflogen wurden. In den vergangenen Wochen waren sowohl die russische Luftwaffe als auch die US-geführte Koalition in der Region Einsätze geflogen.

Pentagon meldet Tod von Al-Kaida-Anführer

Das US-Verteidigungsministerium meldete zudem die Tötung eines ranghohen Al-Kaida-Anführers und eines weiteren Kämpfers des Terrornetzwerks. Mohammed Habib Abu Sadun al-Tunisi, ein „Verantwortlicher für Auslandsoperationen“ des Terrornetzwerks, sei am Dienstag in der nordwestsyrischen Provinz Idlib bei einem Luftangriff getötet worden, so das Pentagon. Laut Ministeriumssprecher Peter Cook war Tunisi an Anschlagsplanung gegen „westliche Interessen“ beteiligt.