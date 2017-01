Der Falke im Musical-Kostüm

Popstar-Biografien haben als Stofflieferanten für eingängige Musical-Produktionen Hochkonjunktur. Das Publikum kann die Hits mitsingen und kennt die Hauptfiguren – einem vergnüglichen Abend ohne böse Überraschungen steht nichts im Wege. Auch Falco steht nun ein Musical-Recycling bevor. Rechtzeitig zum 60. Geburtstag im Februar feiert „Falco – Das Musical“ am Freitagabend in Deutschland Premiere. Ab Ende März ist es in Österreich zu sehen.

Lesen Sie mehr …