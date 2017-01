Zehntausende Sicherheitskräfte nötig

In New York und Washington haben schon vor der Angelobung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump lautstarke Proteste stattgefunden. Zur Zeremonie am Freitag werden in der US-Hauptstadt Hunderttausende Demonstranten erwartet. Ein Großaufgebot von Sicherheitskräften ist bei der Veranstaltung im Einsatz. Auch die Kritik von Prominenten, etwa von Starinvestor George Soros, reißt nicht ab. Trumps Tochter Ivanka plädierte angesichts der großen Widerstände dafür, ihrem Vater doch eine Chance zu geben.

Lesen Sie mehr …