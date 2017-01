Auch Gefangene in antiker Stadt getötet

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Zerstörungen in der antiken syrischen Oasenstadt Palmyra fortgesetzt. Im Visier diesmal: das Amphitheater. Ziel der Angriffe war etwa die Fassade. Bereits zuvor hatte die Terrormiliz den Baal-Tempel, den Triumphbogen und die Säulenstraße der Stadt schwer beschädigt. Der IS tötete unterdessen erneut mehrere Gefangene in der antiken Stadt.

