Acht Personen überlebten unter Trümmern

In den Überresten des von einer Lawine zerstörten Hotels Rigopiano im italienischen Gran-Sasso-Massiv sind am Freitag laut Medienberichten acht Überlebende gefunden. Drei Männer, zwei Frauen und ein Kind seien bereits geborgen und ins Spital von Pescara gebracht worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Rettungsmannschaften. Bei dem seit der Nacht auf Donnerstag laufenden Großeinsatz hatte es zuvor keinerlei Lebenszeichen von den bis zu 30 Vermissten gegeben. Zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Hotel befanden, wurden bereits am Donnerstag gerettet.

