USA beginnen Seemanöver mit Südkorea und Japan

Die US-Streitkräfte haben ein gemeinsames Seemanöver mit Südkorea und Japan zur Abwehr nordkoreanischer Raketen begonnen. Das dreitägige Manöver, bei dem die Ortung und Verfolgung von Raketen geübt werden soll, finde „in der Umgebung der koreanischen Halbinsel“ statt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul heute mit.

Es ist die dritte derartige Seeübung der US-Marine mit den Seestreitkräften der beiden ostasiatischen Verbündeten. Im Juni und November des vergangenen Jahres gab es ähnliche gemeinsame Manöver der drei Länder, um Nordkorea abzuschrecken.

Angespanntes Verhältnis

Die Spannungen in der Region hatten sich im vergangenen Jahr nach zwei Atomtests und mehr als 20 Raketentests Nordkoreas deutlich erhöht. Südkoreanische Medien hatten gestern unter Berufung auf Militärkreise berichtet, Nordkorea bereite möglicherweise den Start zweier Interkontinentalraketen (ICBM) vor. Es wäre der erste Test nordkoreanischer ICBMs.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in einer Neujahrsansprache gesagt, sein Land sei in der Endphase der Vorbereitungen für den Teststart einer ICBM. Das kommunistische Regime in Pjöngjang ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert.