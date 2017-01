Fußball: Bayern sind heiß auf Frühjahrsauftakt

Titelverteidiger Bayern München fiebert dem Frühjahrsauftakt in der deutschen Bundesliga entgegen. „Wir wollen einfach unser erstes Spiel gewinnen und ein Zeichen setzen, dass wir weitermachen wollen“, sagte Arjen Robben vor dem Auswärtsspiel heute in Freiburg. Konkurrenz droht den Bayern in dieser Saison nur von Überflieger Leipzig, der drei Punkte hinter dem Tabellenführer liegt, der Dritte Hertha BSC hat bereits neun Zähler Rückstand.

