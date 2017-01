Abzug aus London: „Brexit“ macht Großbanken nervös

Großbanken in London sind in Sachen „Brexit“ nervös. Der Grund: Je nach Ausgang der Verhandlungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU könnte den Finanzhäusern der Zugang zu den EU-Ländern künftig verweigert werden. Branchenriesen wie etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs, HSBC und UBS überlegen bereits jetzt den Teilabzug aus der britischen Hauptstadt in die EU, bevorzugt nach Frankfurt am Main und Paris. Doch auch Madrid und Amsterdam sollen gut im Rennen um die neuen EU-Hauptquartiere sein.

Mehr dazu in London könnte Tausende Jobs verlieren