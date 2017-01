Neue Piktogramme: Das Ende des japanischen Klorätsels

Wer, ohne der Landessprache und -schrift mächtig zu sein, nach Japan reist, für den können schon alltägliche Dinge wie ein Klogang zur Herausforderung werden. Schließlich sind japanische Toiletten verglichen mit europäischen oft Hightech-Anlagen, an deren sachgemäßer Bedienung schon so mancher Tourist gescheitert ist. Die Sanitärindustrie will Abhilfe schaffen und präsentierte nun eine Liste standardisierter Piktogramme - damit künftig auch des Japanischen Unkundige wissen, wie man Popschföhn und Co. bedient.

Mehr dazu in „Innere Ruhe“ am stillen Örtchen